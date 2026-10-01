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Indiase piloot uit flydubai-drama in goede gezondheid

Samenleving
door anp
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DUBAI (ANP/AFP) - De Indiase piloot die betrokken was bij het gewelddadige incident woensdag in een vliegtuig van flydubai op weg van Dubai naar Israël maakt het goed. Hij werd door zijn copiloot in de cockpit met een mes aangevallen en herstelt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
De Indiase ambassadeur Deepak Mittal heeft de piloot Smit Machchhar bezocht en zei dat "hij in goede gezondheid is en goed herstelt". De copiloot viel Machchhar ongeveer 2,5 uur na de start met een mes aan en zou volgens de Israëlische autoriteiten met het vliegtuig een terroristische aanslag hebben willen plegen. Het zat bijna vol met Israëli's en zou in Tel Aviv landen.
Machchhar verweerde zich en slaagde erin de deur van de cockpit te openen en inzittenden van het toestel overmeesterden de aanvaller. Hij is aangehouden. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saudi-Arabië, waar Machchhar eerst werd verpleegd. Donderdag is hij overgebracht naar de VAE.
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