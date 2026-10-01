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Ook Jetten wil Russische aanval wreken met meer Oekraïne-steun

Samenleving
door anp
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MÜNSTER (ANP) - Nederland en zijn bondgenoten moeten sabotageacties en andere 'hybride' aanvallen van Rusland beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven, zegt premier Rob Jetten. Hij schaart zich achter de oproep van onder anderen NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden.
Rusland is erop uit om met onder meer sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen, ziet Jetten. Hij onderschrijft "zeker" de stelregel dat een lijdend voorwerp juist het tegenovergestelde moet doen. "De steun moet dan juist worden opgeschroefd."
De NAVO is volgens Jetten "sterk genoeg" om niet wakker te hoeven liggen van de dreigende taal, ook over kernwapens, die het Kremlin afgelopen week uitsloeg. Tegelijkertijd wil hij waken voor naïviteit over Rusland, zei de premier bij een werkbezoek aan militairen in het Duitse Münster.
Rusland klaagde dinsdag dat de NAVO Kaliningrad zou bedreigen. Dat verdedigt het desnoods met kernwapens, klonk het.
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