Indiase premier Modi spreekt president Pezeshkian van Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 13:19
bijgewerkt om zaterdag, 21 maart 2026 om 13:22
De Indiase premier Narendra Modi heeft met de Iraanse president Masoud Pezeshkian gesproken. Hij heeft daarbij de aanvallen op infrastructuur in het Midden-Oosten veroordeeld en beklemtoond dat de scheepvaart moet worden gevrijwaard van de oorlogshandelingen. De strategisch gelegen Straat van Hormuz tussen de Perzische Golf en de Indische Oceaan is vrijwel gesloten als gevolg van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
Iran heeft de zeestraat gesloten, maar laat een klein deel van het scheepvaartverkeer door. India heeft daar in overleg met Iran op kleine schaal gebruik van kunnen maken. Zo zouden er momenteel twee tankers met lpg gereed zijn om in de komende dagen met toestemming van Iran door de zeestraat richting India te varen.
Door de zeestraat gaat normaliter ongeveer een vijfde van de olie bestemd voor de wereldmarkt en naar schatting meer dan een kwart van de stikstofmeststoffen voor de kunstmesthandel.
