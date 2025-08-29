ECONOMIE
Indonesische studenten weer de straat op na dode bij protest

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 7:48
JAKARTA (ANP/RTR) - Indonesische studenten protesteren vrijdag bij het hoofdbureau van de politie in Jakarta tegen het optreden van de politie bij een demonstratie op donderdag. Een motorrijder, die geen onderdeel was van het protest, werd toen doodgereden door een politievoertuig tijdens hard optreden van de autoriteiten.
President Prabowo Subianto heeft tot kalmte gemaand. Hij condoleerde de nabestaanden van het slachtoffer en beval een onderzoek naar het incident.
De studenten gingen in eerste instantie de straat op om te protesteren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Toen de demonstratie tot laat op de avond doorging, zette de politie volgens lokale media traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. Een gepantserd politievoertuig reed tijdens deze acties over de motorrijder heen. Beelden van het incident werden al snel gedeeld op sociale media.
De politiekorpschef bood tijdens een persconferentie zijn excuses aan voor het incident en meldde dat de zeven inzittenden van het politievoertuig zijn aangehouden en dat de zaak wordt onderzocht.
