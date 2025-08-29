ECONOMIE
Amsterdams bitcoin-treasurybedrijf AMBTS haalt 20 miljoen euro op

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 7:51
AMSTERDAM (ANP) - Een aantal investeerders heeft ongeveer 20 miljoen euro toegezegd in een eerste financieringsronde van het bitcoin-treasurybedrijf AMBTS. Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy (AMBTS) werd onlangs opgericht door het Nederlandse cryptobedrijf Amdax om het naar de Amsterdamse beurs te brengen.
Met de toezegging is het minimumbedrag van de financieringsronde behaald. AMBTS streeft ernaar de investeringsronde in september af te ronden, met een maximum van 30 miljoen euro. De eerste financieringsronde is een belangrijke stap in de richting van een onafhankelijk bitcoin-treasurybedrijf met een notering op Euronext Amsterdam. De voorbereidingen voor de beursgang zijn volgens Amdax en AMBTS in een vergevorderd stadium.
