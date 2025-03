Influencer (22) op straat in Tokio gedood

TOKIO (ANP/DPA) - Een 22-jarige influencer in Japan is woensdag tijdens een livestream doodgestoken op straat in Tokio. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden als verdachte, meldt persbureau Kyodo.

Volgers van de jonge vrouw waren getuige van de aanslag. Kijkers hoorden haar plotseling om hulp schreeuwen, waarna het beeld op zwart ging en op de achtergrond sirenes klonken. De influencer had tientallen steekwonden in haar nek en hals, stelde de politie vast.

De 42-jarige verdachte verklaarde in zijn eerste verhoor dat hij de vrouw 2 miljoen yen (ruim 12.000 euro) had geleend, maar het geld nooit heeft teruggezien. Hij zei dat hij de vrouw op haar sociale mediakanalen al jaren volgde. Hij kon haar vinden toen zij een livestream op straat aankondigde.