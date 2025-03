Roemeense oud-premier Ponta wil president worden

BOEKAREST (ANP/RTR) - De Roemeense oud-premier Victor Ponta wil de volgende president van zijn land worden. Hij heeft woensdag bekendgemaakt zich kandidaat te stellen, een dag nadat bekend werd dat de radicaal-rechtse en pro-Russische Calin Georgescu definitief is uitgesloten van deelname.

Politici moeten zich uiterlijk zaterdag aanmelden voor de verkiezingen. Dat betekent dat radicaal-rechts nu snel op zoek moet naar een vervanger voor Georgescu. Hij ging volgens recente peilingen aan kop.

Ponta zou van de situatie kunnen profiteren. De voormalige leider van de Sociaal-Democratische Partij is het afgelopen jaar naar rechts opgeschoven. Ponta werd in 2012 premier van Roemenië, maar trad in 2015 af na een zeer dodelijke brand in de nachtclub Colectiv in Boekarest.

De presidentsverkiezingen worden in mei opnieuw gehouden omdat de eerste stemronde van vorig jaar ongeldig is verklaard wegens Russische inmenging. Georgescu won die ronde verrassend. Het Grondwettelijk Hof handhaafde dinsdag het besluit van de Centrale Kiescommissie om Georgescu's kandidatuur af te wijzen.