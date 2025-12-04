ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenster Vinke tekent bij Team SD Worx - Protime

Sport
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 13:02
anp041225154 1
AMERSFOORT (ANP) - Wielrenster Nienke Vinke (21) gaat naar Team SD Worx - Protime. Dat meldt de ploeg in een persbericht. De winnares van het jongerenklassement in de Tour de France Femmes heeft een contract voor drie jaar getekend.
De wielrenster uit Amersfoort begint op 1 januari bij de ploeg. "We zien Nienke als een renster die zich de komende jaren kan ontwikkelen tot een klassementsrenster in de grote etappekoersen, maar ook als iemand die sterke resultaten kan behalen in de Ardennenklassiekers", aldus haar nieuwe ploegleider Danny Stam.
Vinke viel bij Team Picnic PostNL op met een achtste plaats in La Flèche Wallonne, een negende plaats in het algemeen klassement van de Vuelta España Femenina en als beste jonge renster in de Tour.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

GettyImages-544546845

Er zijn mensen die altijd klagen. Waarom doen ze dat?

Loading