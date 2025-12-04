Wielrenster Vinke tekent bij Team SD Worx - Protime

AMERSFOORT (ANP) - Wielrenster Nienke Vinke (21) gaat naar Team SD Worx - Protime. Dat meldt de ploeg in een persbericht. De winnares van het jongerenklassement in de Tour de France Femmes heeft een contract voor drie jaar getekend.

De wielrenster uit Amersfoort begint op 1 januari bij de ploeg. "We zien Nienke als een renster die zich de komende jaren kan ontwikkelen tot een klassementsrenster in de grote etappekoersen, maar ook als iemand die sterke resultaten kan behalen in de Ardennenklassiekers", aldus haar nieuwe ploegleider Danny Stam.

Vinke viel bij Team Picnic PostNL op met een achtste plaats in La Flèche Wallonne, een negende plaats in het algemeen klassement van de Vuelta España Femenina en als beste jonge renster in de Tour.