ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minuut stilte bij Brabants debat om dodelijk ongeval A59

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 11:40
anp140826103 1
DEN BOSCH (ANP) - In de vergadering van de Brabantse provinciale politiek is een minuut stilte gehouden voor de twee mensen die om het leven zijn gekomen door een ongeval op de A59. Commissaris van de Koning Ida Adema noemde het "een afschuwelijke tragedie".
Het ongeluk bij Heesch gebeurde in de staart van een file die vrijdagochtend was ontstaan door trekkers die op weg waren naar Den Bosch. Daar is een extra vergadering ingelast over het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vergunning in te trekken van vijf pluimveehouders nabij kwetsbare natuurgebieden als de Peel. Over dat plan is veel te doen. Boeren protesteren bij het provinciehuis.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

175803961_m

Er blijkt een verrassend simpele manier om je risico op diabetes te verkleinen

100430425_m

Eenzaam in een relatie: vijf signalen dat je emotioneel verwaarloosd wordt door je partner

Loading