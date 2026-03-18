Inlichtingenbaas VS: regime Iran nog intact, wil zich herpakken

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:45
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het Iraanse regime is nog "intact" en zal, als het niet wordt uitgeschakeld, zijn militaire vermogens ook weer willen opbouwen. Dat heeft het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, gezegd. De Iraanse regering zou wel verzwakt zijn. Volgens Gabbard lijkt Iran niet bezig te zijn om weer uranium te verrijken, zoals president Donald Trump stelde.
Gabbard spreekt als directeur van de Nationale Inlichtingendiensten met de Amerikaanse Senaat. "Als gevolg van Operatie Midnight Hammer is het nucleaire verrijkingsprogramma van Iran vernietigd. Er zijn sindsdien geen pogingen gedaan om de verrijkingsvoorzieningen opnieuw op te bouwen", aldus Gabbard, verwijzend naar de aanvallen van juni vorig jaar.
De oorlog die op 28 februari begon, Operatie Epic Fury, heeft het regime volgens Gabbard "grotendeels teruggeworpen". "Desondanks kunnen en blijven Iran en zijn afgevaardigden de belangen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten aanvallen."
