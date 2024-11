DEN HAAG (ANP) - Het inreisverbod voor de pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib geldt voor twee jaar. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mogelijk wil Khatib vrijdag een toespraak in Wageningen geven, nadat hij vorige maand via een livestream speechte op een laptop op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het kabinet herhaalde daarop dat de komst van Khatib "zeer onwenselijk" zou zijn.