Inspectie: dossier Belastingdienst in rechtszaken vaak onvolledig

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 8:53
anp030925077 1
DEN HAAG (ANP) - Als burgers of bedrijven naar de rechter stappen omdat ze het niet eens zijn met een aanslag van de Belastingdienst, levert de dienst lang niet altijd alle benodigde stukken aan. Tot die conclusie komt de Inspectie belastingen, toeslagen en douane na een onderzoek. "Dit baart ons zorgen, omdat daarmee de rechtsbescherming van burgers en bedrijven in het geding kan zijn", aldus de inspectie.
De inspectie heeft vijf 'complexe en omvangrijke belastingzaken' doorgelicht. Onderzoekers kwamen verschillende tekortkomingen tegen en verwachten dat deze breder spelen.
De Belastingdienst is verplicht om in een rechtszaak alle relevante stukken aan te leveren. Dat maakt een eerlijk proces mogelijk. Maar medewerkers van de dienst leggen de toepassing van het wetsartikel hierover verschillend uit. Bovendien richten medewerkers zich vooral op de inhoud en minder op de menselijke relatie met burgers en bedrijven, stellen de onderzoekers. Ook de onderlinge samenwerking kan beter.
