Rusland valt Oekraïne opnieuw aan met honderden drones

KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft sinds dinsdagmiddag ruim vijfhonderd drones en 24 raketten richting Oekraïne gestuurd, meldt de Oekraïense luchtmacht op berichtendienst Telegram. De aanvallen zijn voornamelijk gericht op het westen van het land.

Van de 502 drones heeft Oekraïne er 430 neergehaald, net als 21 raketten. Drie raketten en 69 drones troffen doel op veertien verschillende locaties. Op nog eens veertien locaties vielen brokstukken van de neergeschoten projectielen neer. De aanval is volgens de luchtmacht nog steeds bezig.

Rusland voert vaak nachtelijke aanvallen uit met honderden drones.