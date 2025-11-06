Inspectie: partijen in strafrechtketen maken veel dezelfde fouten

DEN HAAG (ANP) - Bij incidenten in gevangenissen, tbs-klinieken, jeugdinrichtingen of bij de reclassering worden vaak dezelfde fouten gemaakt. Dat blijkt uit een analyse die de Inspectie Justitie en Veiligheid maakte van eigen onderzoek naar incidenten tussen 2012 en 2024. "Voorafgaand aan een incident gaat het vaak mis in de samenwerking, bij het in beeld krijgen en beheersen van signalen en risico's en bij het handelen van medewerkers", aldus de inspectie.

De inspectie analyseerde 25 eigen onderzoeken naar incidenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dodelijke steekpartij door een gevangene, een ontsnapping uit een tbs-kliniek of misstanden in een gevangenis.

De inspectie wil met de organisaties in gesprek over de conclusies om de knelpunten op te lossen. In de analyse over de afgelopen twaalf jaar onderkent de inspectie dat incidenten niet altijd te voorkomen zijn. "Maar het is wel de taak van betrokken organisaties om de risico's op incidenten zo klein mogelijk te maken."

Knelpunten

Over het knelpunt samenwerking stellen de onderzoekers dat het delen van informatie beter moet. "Vaak is evenmin helder wie in een casus de regie heeft." Bij het knelpunt risicomanagement blijkt uit de analyse dat medewerkers risico's niet of niet tijdig in de gaten hebben. Of dat organisaties niet adequaat op signalen reageren.

De 25 geanalyseerde onderzoeken naar incidenten beslaan volgens de inspectie slechts een klein deel van alle incidenten die plaatsvinden in gevangenissen, de forensische zorg, de jeugdinrichtingen en bij de reclassering.