Vlaardingse pleegvader weerspreekt mishandeling meisje

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 10:51
ROTTERDAM (ANP) - Johnny van den B. (38) weerspreekt dat hij zijn pleegdochter (10) zwaar heeft mishandeld. "Er wordt een verkeerd beeld van ons geschetst, zonder context. Daardoor worden we als monsters neergezet, terwijl het anders is", zei Van den B. bij aanvang van de driedaagse strafzaak tegen de Vlaardingse pleegouders in de rechtbank in Rotterdam.
"Ik heb haar inderdaad om redenen vastgezet, maar ik heb haar niet mishandeld. Het vastzetten heb ik gedaan, omdat ze zichzelf verwondde." Hij vertelde dat het meisje 's nachts de gaskraan opendraaide en probeerde brand te stichten. "Ze ging steeds verder. Ik ging daar oplossingen voor bedenken. Daar ben ik de realiteit in verloren. Haar gedrag ging steeds verder en ik ging daarin mee."
Daisy W. (38) zei dat ze het moeilijk vindt om op de beschuldigingen te reageren. "Omdat ik weet wat ik gedaan heb en wat ik niet heb gedaan. En wat ik had kunnen doen. Ik vind het heel erg wat er met haar is gebeurd."
