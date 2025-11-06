Van Baarle wil 'bij voorkeur' coalitie zonder VVD en JA21

DEN HAAG (ANP) - DENK-leider Stephan van Baarle wil een "zo progressief mogelijke coalitie", zei hij voordat hij op bezoek ging bij verkenner Wouter Koolmees. Die coalitie moet werken "aan de bestrijding van discriminatie, racisme en moslimhaat en opkomen voor de rechten van de Palestijnen". Daarbij sluit Van Baarle PVV en FVD "categorisch" uit en wil hij "bij voorkeur" niet dat JA21 en VVD de regering ingaan.

Voor Baarles opties zouden minstens zeven partijen nodig zijn. Ook zijn eigen partij is bereid mee te doen aan een regering.

In Rotterdam zit DENK met Leefbaar Rotterdam in een coalitie, een partij waar JA21 wortels in heeft. "Ik zou die vergelijking niet willen maken", aldus Van Baarle. In Rotterdam zijn afspraken gemaakt over het tegengaan van discriminatie en armoede, voegde hij eraan toe.

De D66-verkenner ontvangt deze donderdag acht kleinere fracties om te praten over mogelijke coalities. Lidewij de Vos van Forum voor Democratie komt een dag later dan gepland langs, volgens haar partij wegens ziekte.