Inspectie: te weinig kennis complexe zaken bij basisteams politie

DEN HAAG (ANP) - Basisteams van de politie hebben te weinig ervaring en expertise in huis om naast winkeldiefstallen en vernielingen het zwaardere opsporingswerk uit te voeren. Dit terwijl complexe criminaliteit zoals ondermijning en digitale criminaliteit wel bij hen terechtkomt, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar onderzoek Lokaal signaal.

Er zijn 168 basisteams die 80 tot 85 procent van de veelvoorkomende criminaliteit behandelen. De lokale opsporing knelt met name bij basisteams in middelgrote steden met meer dan 100.000 inwoners, stelt de Inspectie. "Ze hebben te weinig capaciteit, expertise en ervaren mensen om zich naast de winkeldiefstallen en vernielingen ook te richten op zwaardere vormen van criminaliteit." Kleine teams kennen kortere lijnen en hebben minder zaken. Teams in de grote steden hebben meer ruimte en armslag om lokale criminaliteit te bestrijden.

"Basisteams weten niet goed wat er speelt aan criminaliteit in hun gebied. Ze hebben geen duidelijk zicht op zaken die ze direct of later moeten oppakken. Op papier lijkt dat helder. Maar in de praktijk is dat voor veel politiemensen niet het geval. Door een beperkte bezetting en achterblijvende expertise komen basisteams aan veel zaken niet toe. Die blijven dan onopgelost of schuiven op de lange baan. Een totaaloverzicht van alle zaken op basis waarvan kan worden bijgestuurd, ontbreekt", aldus de onderzoekers in het rapport. Volgens de Inspectie is effectief samenwerken buiten de eigen teams niet vanzelfsprekend.

Heroverweging

De Inspectie JenV vraagt van de politie voor juli volgend jaar een aanpak waarin voldoende aandacht is voor lokale opsporing. "Daarin moet onder meer oog zijn voor de robuustheid van basisteams, zodat ze voldoende ervaren mensen hebben en expertise. Ook moet de aanpak onder meer duidelijkheid verschaffen over welke zaken wel en niet worden opgepakt en hoe de samenwerking beter kan worden."

De basisteams zijn niet toegerust om die zaken op te pakken die in de praktijk nu wel van hen worden verwacht. De Inspectie JenV beveelt de politie aan om te heroverwegen of basisteams uitsluitend ingericht moeten zijn voor veelvoorkomende criminaliteit. Dat was bij de vorming van de nationale politie ruim tien jaar geleden het uitgangspunt.