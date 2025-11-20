Richtlijnen voor boetes omhoog, sommige stijgen 'fors'

DEN HAAG (ANP) - De richtlijnen voor boetes gaan per 1 januari omhoog. Dat meldt het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), een groep strafrechters van alle rechtbanken en gerechtshoven. Deze richtlijnen, oriëntatiepunten genoemd, worden aangepast aan de inflatie. "Omdat dit al jaren niet is gebeurd, zullen sommige boetes fors stijgen", waarschuwt het LOVS.

Zo staat in de huidige richtlijn 150 euro voor belediging, dat wordt 210 euro. Het bedrag voor de diefstal van een fiets stijgt van 300 naar 420 euro. Ook de oriëntatiepunten voor rijden onder invloed, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie stijgen.

Niet alleen de oriëntatiepunten voor boetes stijgen per 1 januari, ook de richtlijn voor vergoedingen gaat omhoog. Voor een onterecht verblijf in de politiecel staat straks 160 euro per dag, dat is nu 130 euro. Ook richtlijnen voor compensatie van advocaatkosten bij het opstellen van een verzoekschrift, reiskosten of gederfde werkuren worden ruimer gecompenseerd.