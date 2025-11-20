Jetten deelt zorgen media over dominantie techbedrijven 'enorm'

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten kan zich "enorm" vinden in de zorgen die media hebben geuit in een brief aan informateur Sybrand Buma (CDA) over de dominante rol van techbedrijven. De briefschrijvers vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat bedrijven kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om ongecontroleerde en vaak onbetrouwbare informatie te verspreiden.

"Je ziet dat algoritmes en de macht van een aantal bedrijven groot is. Dat het ook op steeds meer plekken op de wereld het vrije debat en de verkiezingen kan beïnvloeden. We moeten niet naïef zijn dat het ook in Nederland kan gebeuren", zei Jetten voor een gesprek tussen vertegenwoordigers van zijn partij, het CDA en Buma.

De media die de brief hebben geschreven, pleiten voor één bewindspersoon die verantwoordelijk wordt voor media en technologie. Jetten zegt voorstander te zijn van "één minister die zich echt bezighoudt met digitale zaken" en dat hij de oproep daarom "met veel interesse" zal lezen.

Henri Bontenbal

Beoogd premier Jetten hoopt dat het volgende kabinet een bewindspersoon krijgt op dit onderwerp "met verstand van zaken en een stevig mandaat". Digitalisering is in het huidige demissionaire kabinet de portefeuille van staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB). Maar voor veel besluiten hierover heeft hij ook andere ministeries nodig. Bovendien moet Van Marum zijn tijd verdelen, omdat hij ook verantwoordelijk is voor koninkrijksrelaties en de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Henri Bontenbal van het CDA deelt de zorgen over de invloed van techbedrijven op de informatievoorziening. Maar hij heeft de eerdergenoemde brief nog niet gelezen en geeft daarom nog geen commentaar daarop.