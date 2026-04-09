Inspectie: veiligheid azc Ter Apel verbeterd, maar blijft broos

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 11:29
anp090426075 1
DEN HAAG (ANP) - De veiligheid van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vorig jaar verbeterd, maar blijft een punt van zorg. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een evaluatie. Die vindt het positief dat de noodvoorzieningen niet zijn gebruikt, mensen niet meer in de recreatieruimte, wachtruimte of tijdelijke huisjes (Portakabins) slapen en dat het veiligheidsplan verder is uitgewerkt. Maar door het hoge aantal bewoners is de situatie "nog steeds kwetsbaar".
De afspraak om maximaal 2000 asielzoekers te huisvesten in Ter Apel is dit jaar veelvuldig geschonden. In de nacht van maandag op dinsdag overnachtten bijvoorbeeld meer dan 2200 mensen in het aanmeldcentrum. Zo'n te hoge bezetting gaat volgens de inspectie gepaard met "zeer grote risico's voor de veiligheid van bewoners en medewerkers". Daarom beveelt de toezichthouder asielminister Bart van den Brink (CDA) "met klem" aan om te zorgen dat de situatie "veilig en beheersbaar blijft" als het aantal bewoners hoger is dan afgesproken.
Ondanks verbetermaatregelen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt de inspectie nog veel meldingen van geweldsincidenten. De toezichthouder oordeelt dat de veiligheid nog niet op orde is.
Gebrek aan opvangplekken
De inspectie vindt het vooral zorgelijk dat mensen die overlast veroorzaken langer in Ter Apel blijven, omdat het moeilijk is om elders in het land een plek voor ze te vinden. Dat komt omdat er te weinig opvangplekken zijn en veel gemeenten deze groep niet of beperkt willen opvangen.
Kamerleden maken zich ook zorgen om de veiligheid in en rondom het asielzoekerscentrum van Ter Apel, bleek woensdag bij een debat daarover. Zij verwezen daarbij ook naar meerdere recente steekincidenten op het terrein.
loading

ANP-343385528

19Mag-Finasteride-superJumbo

exporteren

generated-image (11)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Loading