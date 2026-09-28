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Inspecties bezorgd om versobering justitiële jeugdinrichtingen

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 12:04
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DEN HAAG (ANP) - Door personeelstekorten staat in justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) de veiligheid van jongeren en medewerkers "aanhoudend en ernstig onder druk". Er is daarom op korte termijn een actieplan nodig om ervoor te zorgen dat JJI's weer een verantwoord en veilig verblijf met passende behandeling kunnen bieden. Die oproep doen de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
In JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Opvoeding en behandeling staan centraal, niet straffen. Maar, schrijven de inspecties, de jongeren "zijn de dupe van een steeds verdergaande, zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling" als gevolg van personeelstekorten. "De resocialisatie van jongeren in JJI's staat steeds meer onder druk", zegt Elske van Amelsfort, hoofdinspecteur bij de Inspectie JenV.
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