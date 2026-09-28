ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Populair supplement maakt je sterker, zelfs zonder krachttraining

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 28 september 2026 om 11:55
290218057_m
Volg ons op Google Nieuws
Creatine is al jaren vaste prik in sportscholen. Het populaire supplement helpt bij spierherstel en het behoud van spiermassa. Maar nieuw onderzoek wijst erop dat creatine mogelijk zelfs nuttig is als je helemaal niet aan krachttraining doet.
Aan de studie deden 64 volwassenen tussen 45 en 65 jaar mee die weinig bewogen. Ze kregen twaalf weken lang dagelijks een placebo of 10 gram creatine. De deelnemers en de mensen die het onderzoek uitvoerden, wisten niet wie wat kreeg.
De proefpersonen mochten zelf bepalen of ze daarnaast een programma met beweging en aangepaste voeding volgden. Van de 26 deelnemers die dat niet deden, kregen de creatinegebruikers toch meer vetvrije massa. Ook nam hun kracht bij bankdrukken en de leg press toe, zonder dat ze meer krachttraining waren gaan doen.
Bij de 38 deelnemers die wel hun beweging en voeding aanpasten, waren de effecten groter. Creatine zorgde na twaalf weken voor een sterkere daling van het vetpercentage en betere spierkracht en spieruithouding bij bankdrukken en de leg press.
Er waren bovendien aanwijzingen voor betere cognitieve prestaties en hogere scores op geheugentests, zowel bij sporters als niet-sporters.
"Deze bevindingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor mensen van middelbare en hogere leeftijd die lichaamsvet willen verminderen en tegelijkertijd spiermassa en cognitief functioneren willen behouden", schrijven de auteurs. De resultaten "ondersteunen de gedachte dat creatinesupplementen oudere mensen kunnen helpen spiermassa, kracht en cognitief functioneren te behouden."

Nog discussie

Er zijn wel kanttekeningen. Eerder onderzoek naar creatine zonder beweging leverde gemengde resultaten op. Een twee jaar durende studie uit 2019 onder ongeveer 200 oudere vrouwen vond zonder krachttraining geen verbetering van spiermassa of spierkracht.
Ook over mogelijke effecten op de hersenen is nog veel onzeker. "Het is intrigerend. Het is op dit moment niet definitief", zegt arts Jason Mitchell. "We hebben niet de gegevens om te zeggen: ja, dit is iets wat je voor je hersenen zou moeten nemen."
De gebruikte dosis was bovendien fors: 10 gram per dag, vergelijkbaar met de hoeveelheid creatine uit ongeveer twee kilo vlees of vis. Voorlopig lijkt creatine beweging dus vooral te kunnen aanvullen. Vervangen kan het die niet.
Bron: Science Alert

Lees ook

Je neemt misschien een verboden stof in zonder het te weten: deze supplementen worden nu teruggeroepenJe neemt misschien een verboden stof in zonder het te weten: deze supplementen worden nu teruggeroepen
Dit zijn de enige twee anti-aging supplementen die écht werken volgens de wetenschapDit zijn de enige twee anti-aging supplementen die écht werken volgens de wetenschap
Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

focusflitsers-header

Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

generated-image (9)

Krijg je in 2027 meer pensioen bij ABP of PME? Van elke €100 verhoging lever je bijna €14 zorgtoeslag in

juristen duizenden rechtszaken verwacht energietoeslag studenten1680683170

Studeerde je tussen 2015 en 2023? Je krijgt nog ruim €2.100 extra, maar pas in april 2027 en je rente loopt intussen gewoon door

anp270926068 1

Wereldkampioene Vollering krijgt boete van wielerbond UCI

9fdd7ec5-3f5b-4e00-b041-b723d107c298

Verhuur je je Spaanse vakantiehuis? Spanje wil dinsdag 21% btw op korte verhuur en tot 50% hogere IBI invoeren

Loading