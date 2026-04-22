Inspecties: zorg asielzoekers met psychische nood onvoldoende

DEN HAAG (ANP) - Organisaties die te maken hebben met asielzoekers met een hoge behoefte aan psychische zorg en veiligheid, werken niet goed samen. Hun werkzaamheden sluiten niet op elkaar aan en de samenwerking verloopt stroef. Dat concluderen de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek.

Goede zorg voor deze groep vluchtelingen is nodig, omdat zij kampen met psychische problematiek en een ernstig veiligheidsrisico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving, aldus de inspecties. Die zien dat juiste zorg bieden niet altijd kan of moeilijk is. Wiens aanvraag nog loopt of is goedgekeurd, heeft recht op psychische zorg; wiens aanvraag is afgewezen, krijgt alleen medisch noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden. Zolang een aanvraag loopt, is de uitkomst onzeker en dus is zorg inplannen moeilijk, concluderen de inspecties.

Verder zien de inspecties dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg onvoldoende is toegerust om deze mensen te behandelen. Daar ligt een taak voor het kabinet, aldus de inspecties.