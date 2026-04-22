ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspecties: zorg asielzoekers met psychische nood onvoldoende

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 13:18
DEN HAAG (ANP) - Organisaties die te maken hebben met asielzoekers met een hoge behoefte aan psychische zorg en veiligheid, werken niet goed samen. Hun werkzaamheden sluiten niet op elkaar aan en de samenwerking verloopt stroef. Dat concluderen de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek.
Goede zorg voor deze groep vluchtelingen is nodig, omdat zij kampen met psychische problematiek en een ernstig veiligheidsrisico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving, aldus de inspecties. Die zien dat juiste zorg bieden niet altijd kan of moeilijk is. Wiens aanvraag nog loopt of is goedgekeurd, heeft recht op psychische zorg; wiens aanvraag is afgewezen, krijgt alleen medisch noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden. Zolang een aanvraag loopt, is de uitkomst onzeker en dus is zorg inplannen moeilijk, concluderen de inspecties.
Verder zien de inspecties dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg onvoldoende is toegerust om deze mensen te behandelen. Daar ligt een taak voor het kabinet, aldus de inspecties.
loading

POPULAIR NIEUWS

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

221737927_m

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

gandr-collage

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

182223449_m

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

generated-image

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

generated-image (6)

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

Loading