Inspiratie nodig? dit zijn de populairste vakantiebestemmingen voor komende zomer

Voor veel Nederlanders is de zomervakantie al in kannen en kruiken. De boekingen stromen opvallend hard binnen. Droomreizen worden steeds verder vooruit vastgelegd en dit zijn de populairste bestemmingen.

Volgens reisorganisatie Riksja Travel draait het allemaal om zekerheid. "Steeds meer klanten willen zekerheid over hun droomreis en boeken daarom ruim op tijd”, zegt CEO Fenny Koppen. "We zien vooral vraag naar actieve, belevenisrijke rondreizen met veel natuur en lokale ontmoetingen.” Het gaat reizigers allang niet meer alleen om een goede vlucht of een fijn hotel, maar om toegang tot populaire routes, natuurparken en unieke excursies die snel vol zitten.

Avontuurlijke bestemmingen

De lijst met favoriete bestemmingen voor de zomer van 2026 bevestigt dat beeld. Spanje en Peru voeren de ranglijst aan, gevolgd door Noorwegen, Australië, China en Marokko. Opvallend is vooral de terugkeer van China. "Avontuurlijke bestemmingen trekken de kar”, aldus Koppen. "Noorwegen en Peru scoren sterk bij reizigers die natuur en activiteiten willen combineren. En China laat duidelijk herstel zien; de vraag komt daar merkbaar terug.”

De traditionele strandvakantie lijkt daarmee terrein te verliezen. Nederlanders zoeken meer avontuur, natuur en cultuur. Spanje blijft populair, maar dan weg van de costa’s. Vroeg boeken betekent tegenwoordig niet alleen zekerheid, maar ook bewuster reizen. En vooral: rust in het hoofd, lang voordat de koffers worden gepakt.