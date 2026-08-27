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Instorting van gletsjer veroorzaakte overstromingen in Nepal

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 3:21
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KATHMANDU (ANP/AFP/RTR) - Een gletsjerinstorting veroorzaakte seismische activiteit, wat de grote overstromingen in Nepal en Tibet tot gevolg had, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS.
De dienst liet weten dat de seismische activiteit aanvankelijk werd gemeld als een aardbeving, maar "in werkelijkheid een gletsjerinstorting en een puinstroom" was. Dit leidde vervolgens "tot catastrofale gevolgen stroomafwaarts", aldus USGS.
Woensdag stortte een enorme modder- en rotslawine in een rivier op de Himalayagrens tussen Nepal en het Chinese Tibet. Dit veroorzaakte verwoestende overstromingen aan de Nepalese kant, waarbij zeker 157 mensen om het leven kwamen en honderden toeristen vermist raakten.
Videobeelden tonen hoe tientallen mensen bij de grens worden meegesleurd. Autoriteiten aan beide kanten vrezen voor veel meer slachtoffers.
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