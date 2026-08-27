Japanse kunstenares Yayoi Kusama overleden op 97-jarige leeftijd

TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse avant-gardekunstenares Yayoi Kusama, bekend als de 'polkadotkoningin', is op 97-jarige leeftijd overleden, zo staat in een verklaring op haar website. De excentrieke kunstenares, die de status van superster bereikte nadat ze decennialang in een psychiatrische instelling had verbleven, stierf op 14 augustus in een ziekenhuis in Tokio.

"Gedurende een buitengewoon leven dat volledig in het teken stond van de kunst, bouwde Kusama een internationaal geprezen carrière op als een baanbrekende avant-gardekunstenares wier oeuvre beeldende kunst, performance, fictie en poëzie omvatte", aldus de verklaring. "Tot haar laatste dagen bleef ze schilderen, haar penseel legde ze nooit neer, en ze bleef de grenzen verkennen van de onvoorwaardelijke liefde en de eeuwige ziel."

Kusama, die een felrode pruik droeg, werd beroemd om haar psychedelische kleurenschema's en spiegelinstallaties. Naast haar werk als beeldhouwer en schilder organiseerde Kusama in de tijd van de hippies talloze performances die haar geregeld in opspraak brachten. Ze voerde 'lichaamsfestivals' op met naakte artiesten die waren beschilderd met stippen, en schreef ooit een brief aan de Amerikaanse president Richard Nixon waarin ze aanbood met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog.