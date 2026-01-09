ECONOMIE
Interim-leider Venezuela: bestrijden agressie VS met diplomatie

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 22:48
anp090126227 1
CARACAS (ANP/AFP) - De interim-president van Venezuela, Delcy Rodríguez, zegt dat haar land de Amerikaanse "agressie" via diplomatie het hoofd zal bieden. De regering van het land kondigde stappen aan om de banden met Washington te herstellen nadat president Nicolás Maduro vorige week werd opgepakt.
In een verklaring meldt Rodríguez dat ze de "ernstige, criminele, illegale en onrechtmatige aanval" door Amerikaanse troepen heeft besproken tijdens een onlinebijeenkomst met leiders uit Brazilië, Colombia en Spanje. "Ik heb herhaald dat Venezuela deze agressie via de diplomatieke weg zal blijven bestrijden."
De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag plannen voor een mogelijke nieuwe aanval gericht tegen Venezuela te hebben teruggedraaid. Het besluit hing volgens hem samen met de bereidheid tot samenwerking met het Zuid-Amerikaanse land.
