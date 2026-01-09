Qbuzz houdt bussen in noorden zaterdagochtend binnen

LEEUWARDEN (ANP) - Nu het KNMI code oranje voor Friesland en Groningen heeft verlengd tot zaterdag 09.00 uur, heeft Qbuzz besloten de bussen in die provincies langer binnen te houden. In Friesland blijven de bussen tot zeker 11.00 uur in de remise, in Groningen tot 09.00 uur. Vrijdag reed Qbuzz de hele dag niet in het noorden vanwege de weersomstandigheden.

De vervoerder bekijkt om 07.00 uur hoe de stand van zaken in Groningen is en om 09.00 uur wordt de situatie in Friesland opnieuw beoordeeld. Ook op de Waddeneilanden is het nog even afwachten of de bussen gaan rijden: Terschelling en Schiermonnikoog kijken om 06.00 uur hoe het ervoor staat met het weer, Vlieland en Ameland om 09.00 uur.

In Drenthe verwacht Qbuzz zaterdag wel volgens dienstregeling op te starten. Wel moeten reizigers ook daar rekening houden met verstoringen "omdat het weer zich niet laat beperken tot provinciegrenzen".