Bondscoach Ritsma nam olympische ploeg in bescherming

TOJASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Bondscoach Rintje Ritsma wilde het team voor de ploegenachtervolging dat straks op de Olympische Spelen in Milaan in actie komt, niet laten rijden op de EK afstanden. Het trio Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker trainde deze week voor het eerst samen en de drie schaatsers doen mede door hun individuele routes niet mee aan de EK. De bondscoach wilde ze daarnaast ook in bescherming nemen.

"Vind je dat die drie hier hadden moeten rijden?", vroeg Ritsma aan een verslaggever van de NOS. "Als jullie ze niet zo afbranden, had dat wel gekund. Als we niet trainen en alleen wedstrijden rijden, is het niet goed. En nu trainen we en rijden we geen wedstrijden en ligt het daar weer aan. Die jongens kunnen het in principe al niet goed doen. We moeten die jongens ook beschermen en zijn een beetje klaar met die riooljournalistiek. Het is alleen maar TP afbranden en dat is niet terecht", verwees Ritsma naar de Engelse naam team pursuit.