Interim-leider Venezuela: week rouw voor slachtoffers VS-aanval

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 2:13
CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez heeft een week van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de Amerikaanse aanval die leidde tot de gevangenneming en wegvoering van president Nicolás Maduro.
"Ik heb besloten zeven dagen van rouw af te kondigen ter ere van de jongeren, vrouwen en mannen die hun leven hebben gegeven ter verdediging van Venezuela en president Nicolás Maduro", zei ze op de staatstelevisie.
Cuba en Venezuela meldden dat 55 militairen bij de aanvallen zijn omgekomen, terwijl de Venezolaanse procureur-generaal sprak van "tientallen" doden onder burgers en militairen, zonder verdere details te geven. The New York Times sprak eerder van "ongeveer tachtig" doden op basis van een anonieme regeringsbron.
