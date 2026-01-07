Meer jonge starters kopen woning, vaker alleen

Het lukt jonge starters op de woningmarkt beter een eerste huis te kopen. In het laatste kwartaal van vorig jaar lag het aantal hypotheekaanvragen van deze groep 169 procent hoger dan in dezelfde periode in 2024. Dat meldt De Hypotheker.

Dat het aantal aanvragen door jonge starters tot 25 jaar meer dan verdubbeld is, is het gevolg van een groter aanbod van starterswoningen en een verbeterde koopkracht. Dat stelt De Hypotheker op basis van eigen cijfers.

Twee op de vijf jonge starters kopen de eerste woning zelfstandig, dus zonder partner, ziet commercieel directeur van De Hypotheker Mark de Rijke daarnaast. Dat is een stijging van 9 procentpunten ten opzichte van een jaar eerder.

Het totale aantal hypotheekaanvragen zat in de lift, ondanks de stijgende huizenprijs. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden er 15 procent meer hypotheken voor een nieuwe woning aangevraagd dan in 2024. Het stijgende aantal aanvragen wordt vooral gestuwd door jonge huizenkopers tot 35 jaar. Het aantal aanvragen van deze groep steeg met 24 procent.

Starters waren goed voor meer dan de helft, 53 procent, van alle hypotheekaanvragen. De overige aanvragen kwamen van doorstromers. Binnen de groep starters neemt het aandeel van de jonge starters toe. Zij waren volgens De Hypotheker goed voor 11 procent van alle aanvragen voor een eerste koopwoning in het vierde kwartaal van 2025. In dezelfde periode in 2024 was dat nog 4 procent.

Het gemiddelde hypotheekbedrag bedroeg in het vierde kwartaal van 2025 zo'n 360.000 euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder, maar de laagste stijging van het afgelopen jaar. Een gevolg van het groeiende aanbod goedkopere ex-huurwoningen op de woningmarkt, stelt De Hypotheker.

Het aantal aanvragen voor woningverbetering loopt terug, nadat het een aantal kwartalen was toegenomen. Dat is volgens De Hypotheker het gevolg van onzekerheid over verduurzaming en nieuwe regelgeving. Huiseigenaren zijn daardoor minder bereid de woning te verduurzamen of te verbeteren, ziet De Hypotheker. "Dat is zorgelijk, want juist verduurzaming en verbouwing zijn belangrijk om de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken", stelt De Rijke.