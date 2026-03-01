Interim-leiding Iran aan het werk volgens strijdbare president

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft gezegd dat het tijdelijke bestuur van het land aan het werk is en dat het leger van Iran alle vijandelijke bases in de regio zal verwoesten. De bases zijn in zijn ogen grondgebied van de vijand en niet van het betrokken land zelf. De boodschap van de president is op tv verspreid.

Hij zei dat de leiders het pad zullen volgen van imam Khomeini (1902-1989), de stichter van de Islamitische Republiek Iran. Die heeft met de revolutie van 1979 in het land een autoritair bewind van sjiitische geestelijken gevestigd. De zaterdag bij de bombardementen omgekomen ayatollah Ali Khamenei was de opvolger van Khomeini, en net als zijn voorganger de machtigste man in het land.

De tijdelijke Leiderschapsraad bestaat naast de president uit ayatollah Alireza Arafi en het hoofd van de rechterlijke macht Gholamhossein Mohseni-Ejei.