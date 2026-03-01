Gasunie voorziet hogere gasprijzen door aanvallen Iran

GRONINGEN (ANP) - Gasunie voorziet hogere gasprijzen omdat de Straat van Hormuz vrijwel afgesloten lijkt voor grote schepen. Deze zeestraat is een heel belangrijke doorvoerroute voor de aanvoer en doorvoer van olie en gas, maar door de aanvallen rond Iran varen veel schepen er niet meer doorheen. Daardoor kunnen ladingen vloeibaar gas (lng) uit Qatar bijvoorbeeld tijdelijk niet naar Europa worden verscheept.

"In grote lijnen kan gezegd worden dat deze afsluiting tot nerveusheid in de gasmarkt zal leiden en waarschijnlijk tot hogere gasprijzen", bevestigt een woordvoerster van Gasunie na berichtgeving door de NOS. Ze voegt toe dat nog wel erg onzeker is hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen.

Volgens de zegsvrouw komt dit op een "hoogst ongelukkig moment". De Nederlandse gasopslag is deze winter hard geslonken en is nog maar voor minder dan 11 procent gevuld. Op korte termijn voorziet Gasunie geen leveringsproblemen. Maar dit is wel het moment dat de gasbergingen weer gevuld zouden moeten worden.