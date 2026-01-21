ECONOMIE
Interim-president Venezuela vervangt topmilitairen

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 20:03
anp210126207 1
CARACAS (ANP) - De Venezolaanse waarnemend president Delcy Rodríguez heeft bijna dertig topfiguren in de strijdkrachten en verwante veiligheidsorganen vervangen. Zo zijn de bevelhebbers van de voornaamste luchtmachtbases vervangen, meldden lokale media. Rodríguez is de plaatsvervanger van de door de VS begin dit jaar in een nachtelijke militaire operatie gevangengenomen president Nicolás Maduro. De luchtmachtbases waren doelwit bij de Amerikaanse operatie.
Het succes van de Amerikaanse speciale eenheden heeft vriend en vijand van de autoritair regerende Maduro verrast. In het land gonsde het van de geruchten dat de Amerikanen hoge militairen hadden omgekocht om de operatie 'soepel' te laten verlopen. Er is kennelijk geen poging gedaan het regime omver te werpen. De Amerikaanse regering claimt nu het heel goed te kunnen vinden met Rodríguez. Ze zou volgens het Witte Huis de VS gaan bezoeken.
De benoemingen zijn ondertekend door de machtige defensieminister Vladimir Padrino López.
