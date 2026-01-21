ECONOMIE
Reddingswerkers veroorzaken ongelukken om te kunnen helpen

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 18:58
anp210126199 1
LÜNEBURG (ANP) - Twee Duitse ambulancebroeders zijn veroordeeld tot lange celstraffen, omdat ze ongelukken veroorzaakten om de slachtoffers daarna te kunnen helpen. Het duo gooide vanaf bruggen onder meer betonplaten en een boomstam op Duitse snelwegen. Ze krijgen elf en twaalf jaar gevangenisstraf voor poging tot moord en gevaarlijk gedrag in het verkeer.
De twee ambulanceverpleegkundigen van 23 en 32 jaar wilden zich profileren als redders, aldus de Duitse krant Bild over hun "waanzinnige daden". Een van hen deed zich zelfs voor als noodarts.
Meerdere personen liepen lichte verwondingen op. In totaal raakten 22 voertuigen beschadigd. Een van de veroordeelden toonde berouw: "Ik schaam me diep. We hebben elkaar opgezweept." Voor beiden ging het erom te helpen bij ongelukken. "Ik voelde me toen waardevol."
