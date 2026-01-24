Minneapolis wil met straatverbod inzet federale agenten stoppen

MINNEAPOLIS (ANP) - De stad Minneapolis zal een verzoek bij de rechter indienen voor een tijdelijk straatverbod om de inzet van federale agenten in de stad te stoppen. Dat heeft burgemeester Jacob Frey zaterdag gezegd op een persconferentie, bericht CNN. Het plan volgt op het doodschieten van een man door een agent van de US Border Patrol, de Amerikaanse grenspolitie, in de stad op zaterdag.

Tim Walz, de gouverneur van de staat Minnesota, waarin Minneapolis ligt, heeft de Amerikaanse president Donald Trump al meermaals opgeroepen federale agenten terug te trekken uit zijn staat. "Ze zaaien chaos en geweld", stelt hij.

Ordediensten zetten zaterdag onder meer traangas in om protesten in de stad onder controle te krijgen, nadat demonstranten barricades hadden opgeworpen, glazen flessen en brokken ijs naar de politie hadden gegooid en minstens twee branden hadden gesticht, meldt CNN. Inmiddels is de situatie stabiel en vreedzaam, liet politiechef Brian O'Hara weten. "Wij zijn van plan dat zo te houden."