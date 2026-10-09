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Internationaal Strafhof vraagt lidstaten om steun na sancties VS

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) roept lidstaten op tot steun en vraagt hen te ijveren dat het hof zijn werk kan blijven uitvoeren. Dit in reactie op een reeks nieuwe sancties die de Verenigde Staten vrijdag aankondigden tegen het ICC.
De Verenigde Staten erkennen het hof niet en voeren al lange tijd een vete tegen de in Den Haag gevestigde internationale rechtbank, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen bondgenoot en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu. De maatregelen die vrijdag werden aangekondigd komen bovenop al bestaande sancties tegen staf van het ICC, onder wie voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers.
In zijn reactie noemt het ICC de nieuwe sancties een aanval op het recht en de basis van de internationale rechtsorde. Het voegt eraan toe dat het onaflatend en met volle overtuiging zijn mandaat zal blijven uitvoeren.
Het ICC werd in 2002 opgericht en vervolgt onder meer zaken rond genocide en misdaden tegen de menselijkheid.
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