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Tientallen dode vrouwen en kinderen door droneaanval in Soedan

Samenleving
door anp
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KHARTOEM (ANP/AFP) - Bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn 26 vrouwen en vier kinderen om het leven gekomen, melden ooggetuigen en de lokale gouverneur. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger.
De aanval vond plaats in de regio Wad al-Mahi, vlak bij de grens met Ethiopië. Ook in dat land wordt sinds kort gevochten tussen regeringstroepen en rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF).
Volgens getuigen waren de slachtoffers van de droneaanval vooral jonge vrouwen die werken aan het zuiveren van goudklompjes. Vlak buiten het vluchtelingenkamp waar ze woonden, bevindt zich een goudmijn. De brokken aarde die de mannen daar verzamelen, worden in het kamp door vrouwen met hun blote handen uit elkaar gehaald om het goud eruit te halen.
Volgens hulporganisaties zijn sinds het begin van de oorlog in april 2023 zo'n 200.000 mensen gedood. Bijna 20 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.
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