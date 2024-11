Internationale Kindervredesprijs uitgereikt in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt dinsdag de Internationale Kindervredesprijs 2024 uitgereikt. Sinds 2005 wordt de onderscheiding ieder jaar toegekend aan een kind dat opkomt voor kinderrechten en bijdraagt aan het verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen.

Van de in totaal 165 genomineerde kinderen zijn er nog drie finalisten over. De Indiase Adhi Daiv (18) probeert om waterschaarste voor kinderen in zijn thuisland aan te pakken. Nila Ibrahimi (17) uit Afghanistan komt op voor de rechten van meisjes en de Amerikaanse Sarah Shelke (16) richtte een non-profitorganisatie op om de toegang tot mentale gezondheidszorg voor jongeren te verbeteren.

Vorig jaar wonnen drie Oekraïense jongeren de Kindervredesprijs voor een app die ze bouwden ter ondersteuning van Oekraïense alleenstaande gevluchte kinderen. Eerdere winnaars zijn onder meer de Pakistaanse Malala Yousafzai, die later ook de Nobelprijs voor de Vrede kreeg en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

Wie de Kindervredesprijs wint, krijgt financiële steun voor zijn of haar projecten. KidsRights werd in 2003 opgericht door de Nederlander Marc Dullaert, die van 2011 tot 2016 Kinderombudsman was.