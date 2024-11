Rechtbank bepaalt of veroordeling Trump wordt geschrapt

NEW YORK (ANP) - Een rechtbank in New York bepaalt of de veroordeling van aankomend president Donald Trump in de zogenoemde zwijggeldzaak in stand wordt gehouden. Trump is schuldig bevonden aan het vervalsen van zakelijke documenten na het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels.

Trump zou op 26 november zijn straf horen en die kan oplopen tot vier jaar gevangenisstraf, maar zijn advocaten willen dat de veroordeling wordt geschrapt vanwege een uitspraak van het hooggerechtshof in juli. Dat hof zei dat presidenten verregaande onschendbaarheid genieten tegen strafrechtelijke vervolging. De verdediging stelt dat tegen Trump gebruikt bewijs dateert uit de tijd dat hij nog president was.

Trump werd in mei als eerste oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Een jury oordeelde dat Trump bedrijfsgegevens had vervalst om te verhullen dat hij via zijn voormalige advocaat Michael Cohen 130.000 dollar aan zwijggeld had overgemaakt aan Daniels. De pornoster beweerde kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 dat ze jaren eerder seks had met Trump.