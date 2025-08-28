Nvidia daalt op Wall Street na tegenvallende vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - Nvidia stond donderdag bij de dalers op de aandelenbeurzen in New York met een verlies van bijna 1 procent. De fabrikant van chips voor AI-toepassingen zag de verkopen en winst afgelopen kwartaal opnieuw fors stijgen en voldeed daarmee min of meer aan de hooggespannen marktverwachtingen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter wat tegen. Dat leidde tot zorgen bij beleggers over een mogelijke groeivertraging van de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI).

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 45.539 punten. De brede S&P 500-index noteerde 0,1 procent hoger op 6487 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 21.655 punten.

De S&P 500-index sloot woensdag op een nieuw recordniveau. De graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse ondernemingen en ook techgraadmeter Nasdaq tikten dit jaar al meerdere records aan, mede door de sterke opmars van Nvidia. Door het optimisme rond kunstmatige intelligentie is Nvidia de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld met een marktwaarde van ruim 4 biljoen dollar.

Nvidia-topman Jensen Huang wuifde de zorgen over een mogelijk einde van de investeringsgolf in AI zelf echter weg. Hij voorspelt dat de markt de komende vijf jaar zal groeien tot vele biljoenen dollars. "Een nieuwe industriële revolutie is begonnen. De AI-race is in volle gang. We verwachten dat er tegen het einde van het decennium 3 biljoen tot 4 biljoen dollar aan AI-infrastructuur zal worden uitgegeven." Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) won zo'n 2 procent en Broadcom steeg bijna 3 procent.

Best Buy zakte juist een kleine 3 procent. De elektronicaketen presteerde afgelopen kwartaal wel beter dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf handhaafde de in mei verlaagde winstverwachting voor het hele boekjaar vanwege de onzekerheid over de impact van de importheffingen.

Snowflake steeg verder meer dan 15 procent. Het cloudbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien en gaf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal dankzij de sterke vraag naar AI.