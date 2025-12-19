ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wiersma geeft gehoor aan Kamer, geen versoepeling uitrijden mest

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 13:42
anp191225145 1
DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer, die haar oproept voorlopig geen regels te versoepelen voor het uitrijden van mest. Wiersma zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.
De demissionaire minister wilde dat boeren hun mest dichter langs sloten en ander oppervlaktewater zouden kunnen uitrijden, maar de Kamer vreest daardoor een te grote verontreiniging van het water. Ook had Wiersma hierover een conflict met minister Robert Tieman (BBB, Waterstaat). Had Wiersma de regels gewijzigd, dan zouden die voor minstens vier jaar hebben gegolden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

0cfd1c36-f55a-4d0d-8fb0-908672527075

Waarom heteromannen massaal afhaken van binding

ANP-523765250

Minister Bruins - geroepen door god - maakte er een puinhoop van. Maar hij wil terug

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

Loading