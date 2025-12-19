Wiersma geeft gehoor aan Kamer, geen versoepeling uitrijden mest

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer, die haar oproept voorlopig geen regels te versoepelen voor het uitrijden van mest. Wiersma zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.

De demissionaire minister wilde dat boeren hun mest dichter langs sloten en ander oppervlaktewater zouden kunnen uitrijden, maar de Kamer vreest daardoor een te grote verontreiniging van het water. Ook had Wiersma hierover een conflict met minister Robert Tieman (BBB, Waterstaat). Had Wiersma de regels gewijzigd, dan zouden die voor minstens vier jaar hebben gegolden.