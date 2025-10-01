ECONOMIE
Internet Afghanistan hersteld, 48 uur na platleggen door Taliban

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 15:45
anp011025165 1
KABUL (ANP/AFP) - Het mobiele internet in Afghanistan is hersteld, 48 uur nadat de Taliban de telecommunicatie in grote delen van het land hadden stilgelegd. Dat zorgde voor grote problemen bij winkels en bedrijven in het hele land.
Onder meer banken, postkantoren en markten hebben last van de uitval. Ziekenhuizen werkten door, maar moesten dat doen zonder toegang tot patiëntengegevens. Ook werden vluchten geschrapt en konden Afghanen in het buitenland geen contact meer leggen met hun familieleden.
De Taliban hebben geen reden gegeven voor de maatregel, maar eerder dit jaar sneden ze ook al eens enkele regio's af van het internet. Toen werd "immoraliteit" als reden genoemd.
