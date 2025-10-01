ECONOMIE
Schade aan hertenkamp bij Malieveld bedraagt 4500 euro

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 15:44
DEN HAAG (ANP) - Staatsbosbeheer heeft een schadepost van 4500 euro opgevoerd voor de herstelwerkzaamheden aan de hertenkamp bij het Malieveld in Den Haag na de anti-migratierellen op zaterdag 20 september. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Den Haag, waar opnieuw vijf verdachten bij de politierechter terechtstaan voor geweld tegen de politie.
Volgens het Openbaar Ministerie was de 24-jarige verdachte Nick H. uit Warmond verantwoordelijk voor het lostrekken van een hek rond de hertenweide en zou hij ook met stenen naar de politie hebben gegooid.
De officier van justitie eiste een celstraf van tien weken, waarvan zes weken voorwaardelijk. Ook wil het OM dat H. 1500 euro overmaakt aan het Fonds Slachtoffers Geweldsmisdrijven, als compensatie voor schade die bij de rellen is aangericht. H. ontkent dat hij geweld pleegde. Volgens hem is sprake van een persoonsverwisseling.
Eerder meldde het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat de schade aan het Binnenhof wordt geschat op 55.000 euro. De schade aan het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag bedroeg 34.000 euro.
