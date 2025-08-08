ECONOMIE
Introductieweken studenten nemen maatregelen bij hitte

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:59
anp080825108 1
UTRECHT (ANP) - Organisatoren van introductieweken voor studenten nemen maatregelen bij hoge temperaturen. Komende week kan het op veel plekken tropisch warm worden, voorspelt Weeronline. Onder meer in Utrecht en Leiden beginnen maandag de introductieweken.
In Utrecht geldt vanaf 25 graden een hitteplan, vertelt een woordvoerder van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). Dat wil zeggen dat de organisatie op meerdere plekken water en zonnebrand uitdeelt. Als het op een locatie te warm wordt, kan een evenement worden verplaatst of geannuleerd. De ongeveer 3000 deelnemers aan de week krijgen via een app informatie over bijvoorbeeld het belang van water drinken.
Ook in Leiden heeft de organisatie van de introductieweek, EL CID geheten, een hitteplan klaarliggen. Zo sporen mentoren deelnemers aan voldoende water te drinken en zonnebrand mee te nemen. Aan EL CID doen ongeveer 3500 mensen mee.
In andere studentensteden zoals Amsterdam, Rotterdam en Maastricht beginnen de introductieweken later.
