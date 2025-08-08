ECONOMIE
België ontbiedt ambassadeur om Israëlisch plan voor Gaza-Stad

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 13:01
BRUSSEL (ANP/BELGA) - België heeft de Israëlische ambassadeur Idit Rosenzweig-Abu ontboden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot is van plan om haar te vertellen dat België tegenstander is van het besluit om Gaza-Stad te bezetten.
"We moeten krachtig pleiten voor een terugtrekking van deze plannen, die elk vooruitzicht op een staakt-het-vuren en een vreedzame en duurzame tweestatenoplossing definitief in gevaar zouden brengen", zegt Prévot. "Hoewel het legitiem is om de terroristische groepering Hamas te willen vernietigen, mag dit niet gebeuren door middel van onevenredige operaties die de toch al zeer lange lijst van Palestijnse burgerslachtoffers nog verder zullen verlengen." De plannen zijn volgens de minister in strijd met het internationaal recht.
Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vrijdag ook bekend dat het land veertig mensen uit de Gazastrook naar België heeft gehaald die een link hebben met het land. Het gaat vooral om kinderen.
