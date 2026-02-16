ECONOMIE
Inval bij instituut Parijs om Epstein-banden oud-minister Lang

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 13:00
anp160226090 1
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - In Parijs is het Institut du monde arabe doorzocht vanwege het lopende onderzoek naar Jack Lang, voormalig directeur van die cultuurinstelling. De oud-minister van Cultuur zou nauwere banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein hebben onderhouden dan hij eerder had beweerd. Het instituut werd doorzocht terwijl Lang afscheid nam van het personeel.
Begin februari werd een onderzoek ingesteld naar Lang en zijn dochter vanwege verdenkingen van grootschalige fraude en witwassen. Langs naam was 673 keer opgedoken in de zogenoemde Epstein-files. Daaruit kwam naar voren dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.
Lang bood enkele dagen na de onthullingen zijn ontslag aan en moest zich verantwoorden bij minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Vanwege bedreigingen zou hij politiebescherming krijgen, meldden Franse media eerder deze maand.
Lang ontkent alle aantijgingen.
