EU-commissaris volgende week naar Washington voor vredesraad Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 12:59
anp160226089 1
BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Dubravka Šuica (Middellandse Zeegebied) reist volgende week naar Washington voor overleg van de zogenoemde vredesraad voor Gaza. Ze zit daar als waarnemer, meldt een commissiewoordvoerder.
De commissie neemt niet deel aan de vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump, benadrukt de woordvoerder. Dat er wel een commissaris bij de vergadering is, is vanwege de "sterke betrokkenheid" die de commissie voelt voor een staakt-het-vuren in Gaza. "We hebben hier een belangrijke rol te spelen", stelt de woordvoerder.
EU-lidstaten Italië, Roemenië en Slowakije zitten ook bij de raad als waarnemers. Hongarije en Bulgarije zeiden eerder te willen deelnemen aan de raad, maar hun rol volgende week is nog onduidelijk.
Veel westerse landen zeggen niet deel te willen nemen aan de raad, omdat die overbodig lijkt vanwege overlapping met de Verenigde Naties. Ook zijn kosten tot wel 1 miljard dollar verbonden aan permanent lidmaatschap van de raad.
