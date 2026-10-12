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Inval in woning Amerikaans parlementslid Ilhan ⁠Omar

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het Democratische parlementslid Ilhan ⁠Omar. Bronnen zeggen tegen nieuwszender Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond de immigratiepapieren van de in Somalië geboren politica. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader.
Het ministerie van Justitie heeft dat niet bevestigd, maar meldde wel dat in de regio Washington D.C. huiszoeking is gedaan in het kader van een federaal onderzoek. Omar heeft zelf nog niet gereageerd. De afgevaardigde is vaak het doelwit van beledigingen van president Donald Trump, die haar onder meer "dom" en "walgelijk" heeft genoemd. Omar stelde zelf dat de president een "ongezonde en enge obsessie" met haar heeft.
De inval komt op een politiek gevoelig moment. In de VS worden over een paar weken parlementsverkiezingen, de midterms, gehouden. Omar hoopt dan herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota.
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