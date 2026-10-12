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Nog steeds geen duidelijkheid over 'IT-incident' bij AH

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Een dag nadat websites van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall uit de lucht werden gehaald, is er nog altijd veel onduidelijk over de storing bij de bedrijven. Albert Heijn maakte maandagochtend bekend dat de sites sinds zondag kampen met een "IT-incident", waardoor een aantal systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld.
Hierdoor zijn de websites, apps en klantenservice van de supermarkt-, drogisterij- en slijterijketen tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels zijn wel open.
Een woordvoerster van AH kon maandagmiddag nog niets zeggen over de storing en of het bedrijf is gehackt. Het is dus onbekend wanneer de diensten weer beschikbaar zijn. De kassa's en landelijke bonusaanbiedingen in Albert Heijn-supermarkten werken wel.
Moederbedrijf Ahold Delhaize, waar Albert Heijn, Etos en Gall & Gall onder vallen, sprak eerder op de dag in een afzonderlijke verklaring van een "beveiligingsprobleem" binnen zijn netwerk.
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